DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
28.05.2026 09:56
CHP'de mutlak butlan kararıyla görevden alınan Genel Başkan Özgür Özel, TBMM’de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturmuştu. CHP TBMM Grubuyla ilk bayramlaşan parti DEVA oldu.

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan siyasi gerilim sürüyor. Görevden alınan Genel Başkan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ayrı bir bayramlaşma heyetiyle siyasi partileri ağırladı.

MUHALEFET PARTİLERİ TBMM’DEKİ CHP HEYETİNİ ZİYARET ETTİ

Muhalefet partileri, bayramlaşma kapsamında TBMM’deki CHP heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerde Özgür Özel’e destek mesajları verildiği belirtildi.

İLK ZİYARET DEVA PARTİSİ’NDEN GELDİ

Meclis’e gelen ilk siyasi heyet DEVA Partisi oldu. Bayramlaşma programına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlık etti.

GÜNDEM “MUTLAK BUTLAN” KARARI OLDU

Bayramlaşma sırasında CHP’de tartışma yaratan “mutlak butlan” kararı da gündeme geldi. Murat Emir, “Bayram güzel bir şekilde gelmedi, karar bir şekilde geldi” ifadelerini kullanarak sürece tepki gösterdi.

CHP’DE KRİZ SÜRÜYOR

CHP’de mahkeme kararı sonrası yaşanan gelişmeler parti içindeki gerilimi artırırken, hem genel merkezde hem de TBMM grubunda yürütülen temaslar siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

