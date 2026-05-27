CHP\'li Başarır, Kılıçdaroğlu\'nun "kurultay" mesajına tepki gösterdi: Bu utanç verici bir itiraftır

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan kurultay tartışmaları yeni açıklamalarla daha da büyüdü. Yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim” sözleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın sert tepkisini çekti.

Ankara’da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Kurultay tarihini belirleme yetkisinin tamamen kendi elinde olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ben hukukçu değilim. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Süreç hakkında hukukçularla konuşuyoruz. Yargının verdiği karara uymak zorundayız elbette” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca kurultayın ancak yasal zeminde yapılabileceğini savunarak, “Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak” ifadelerini kullandı.

ALİ MAHİR BAŞARIR’DAN SERT ÇIKIŞ

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına ilk sert yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimin elinde peki! Partiyi kimlerin eline verdiniz; AKP yargısının! Bu utanç verici bir itiraftır” ifadelerini kullandı. Başarır’ın çıkışı, CHP’de yargı üzerinden yürüyen kurultay tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

İHRAÇ VE DOKUNULMAZLIK İDDİALARI GÜNDEMDE

CHP kulislerinde son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı milletvekilleri hakkında disiplin ve ihraç süreci başlatacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bazı haberlerde, Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gidilmesi için Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba ve Umut Akdoğan’ın ihraç edilmesini istediği öne sürüldü. Bir başka iddiada ise Özgür Özel dahil bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceği konuşuldu.

Ancak Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada bu iddiaları “dedikodu” olarak nitelendirdi. “Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır” diyen Kılıçdaroğlu, ihracın keyfi şekilde yapılamayacağını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL: KURULTAYIN ÖNÜNDE ENGEL YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kurultayın önünde hukuki engel olmadığını savunuyor. Özel, “Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Tedbir kararı kurultaya engel değildir. 45 gün içinde yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun” açıklamasında bulundu.

Özel ayrıca CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerilimle ilgili olarak, Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği isimlerin “mafyatik gruplarla” partiye geldiğini öne sürerek sert ifadeler kullandı.

PARTİ İÇİNDE GERİLİM TIRMANIYOR

“Mutlak butlan” kararı sonrası CHP’de başlayan yönetim krizi, kurultay tartışmalarıyla birlikte daha da derinleşmiş durumda. Kılıçdaroğlu’nun yargı sürecini işaret eden açıklamaları ile Özgür Özel ve ekibinin “kurultayın önünde engel yok” çıkışı, parti içinde iki farklı yaklaşımı net biçimde ortaya koyuyor.

CHP’de gözler şimdi hem yargı sürecine hem de kurultayın nasıl ve ne zaman yapılacağına çevrilmiş durumda.