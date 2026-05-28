AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor

28.05.2026 09:33
AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır bayramlaşmıyordu. CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası AK Parti ve CHP heyetleri bayramlaşma ziyaretinde bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşiyor.

AK Parti Genel Merkezi'ne ilk ziyaret CHP'den geldi. Aynı anlarda AK Parti heyeti CHP'yi, CHP heyeti de AK Parti'yi ziyaret etti.

3 BAYRAM SONRA BİR İLK

AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır bir araya gelmiyordu. Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası iki parti bayramlaştı.

CHP'den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir'den oluşan heyet AK Parti'yi ziyaret etti. 

AK Parti'den AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet CHP'yi karşıladı.

"TÜRK MİLLETİ DAVASINA BERABERCE OMUZ VERECEĞİZ"

Bayramlaşma sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bölgedeki gelişmelere bakıldığında birlikteliklerin bir araya gelmelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır, hep beraber Türkiye davasına Türk milleti davasına beraberce omuz vereceğiz." dedi.

CHP HEYETİ DE AK PARTİ'Yİ KABUL ETTİ

Aynı anlarda AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de AK Parti'yi, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılınç'tan oluşan heyet karşıladı. 

AK PARTİ 16 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

AK Parti, 16 partiyle karşılıklı bayram ziyaretleri yapacak. O partiler arasında CHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de yer alıyor.

CHP ise bayramlaşma programları mutlak butlan tartışması gölgesinde gerçekleşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL MECLİS'TE

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise TBMM'de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel Merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri, Meclis'teki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade edecek.

MHP'NİN BAYRAM PROGRAMI

MHP’de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP’yi sırasıyla DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret edecek.

    Yorumlar (1)

  Ercan soykök:
    ALLAH MUTLULUĞUNUZU ARTIRSIN BAY BAY KEMAL.
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
