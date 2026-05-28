Akşehir Belediye Başkanı Köksal\'dan Kılıçdaroğlu\'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

CHP’de kurultay süreci ve “mutlak butlan” tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal’dan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle tepki gösterdi.

“ARTIK HEMŞEHRİMİZ DEĞİLSİNİZ”

Açıklamasında Akşehir’in Kuvay-ı Milliye dönemindeki önemine vurgu yapan Köksal, Kılıçdaroğlu’nun soy bağının Akşehir’de medfun bulunan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’ne dayandığını ifade etti.

Ancak Köksal, buna rağmen Kılıçdaroğlu’nu artık hemşehrileri olarak görmediklerini söyledi.

“SİZ HALA BİZDEN OLDUĞUNUZU İDDİA EDEBİLİRSİNİZ”

Köksal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eski Genel Başkanı. Bendeniz, büyük dedenizin memleketi ve Kuvay-ı Milliye'nin Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal... CHP İlçe örgütünde uzun uzadıya gündeme dair görüşlerimi açıkladım ve sosyal medyada da yayınlandı. Size sadece şunu söylemek isterim: Soy bağınız Akşehir’de medfun olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’ne dayanıyor olabilir ama Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşehrimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz.”

CHP’DE GERİLİM BÜYÜYOR

CHP’de son dönemde kurultay süreci ve yargı üzerinden yürüyen “mutlak butlan” tartışmaları parti içindeki gerilimi artırmış durumda. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönebileceği iddiaları siyasetin gündeminde yer alırken, parti içinden farklı isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor.

Köksal’ın çıkışı da CHP içerisindeki tartışmaların yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı.

GÖZLER CHP YÖNETİMİNDE

Parti kulislerinde kurultay sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP yönetiminin önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapması bekleniyor. Özellikle yerel yönetimlerden gelen sert mesajların parti içindeki ayrışmayı daha görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.