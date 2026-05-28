Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Akşehir Belediye Başkanı Köksal\'dan Kılıçdaroğlu\'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
28.05.2026 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Köksal, Kılıçdaroğlu’na hitaben “Artık siz hemşehrimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz” ifadelerini kullandı. Açıklama, CHP’de kurultay ve yönetim tartışmalarının büyüdüğü dönemde dikkat çekti.

CHP’de kurultay süreci ve “mutlak butlan” tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal’dan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle tepki gösterdi.

“ARTIK HEMŞEHRİMİZ DEĞİLSİNİZ”

Açıklamasında Akşehir’in Kuvay-ı Milliye dönemindeki önemine vurgu yapan Köksal, Kılıçdaroğlu’nun soy bağının Akşehir’de medfun bulunan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’ne dayandığını ifade etti.

Ancak Köksal, buna rağmen Kılıçdaroğlu’nu artık hemşehrileri olarak görmediklerini söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

“SİZ HALA BİZDEN OLDUĞUNUZU İDDİA EDEBİLİRSİNİZ”

Köksal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eski Genel Başkanı. Bendeniz, büyük dedenizin memleketi ve Kuvay-ı Milliye'nin Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal... CHP İlçe örgütünde uzun uzadıya gündeme dair görüşlerimi açıkladım ve sosyal medyada da yayınlandı. Size sadece şunu söylemek isterim: Soy bağınız Akşehir’de medfun olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’ne dayanıyor olabilir ama Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşehrimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz.”

Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

CHP’DE GERİLİM BÜYÜYOR

CHP’de son dönemde kurultay süreci ve yargı üzerinden yürüyen “mutlak butlan” tartışmaları parti içindeki gerilimi artırmış durumda. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönebileceği iddiaları siyasetin gündeminde yer alırken, parti içinden farklı isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor.

Köksal’ın çıkışı da CHP içerisindeki tartışmaların yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı.

GÖZLER CHP YÖNETİMİNDE

Parti kulislerinde kurultay sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP yönetiminin önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapması bekleniyor. Özellikle yerel yönetimlerden gelen sert mesajların parti içindeki ayrışmayı daha görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Kılıçdaroğlu’ndan “Genel Merkez’e polisin girmesi canınızı acıttı mı“ sorusuna dikkat çeken yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna dikkat çeken yanıt

08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
07:13
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
06:55
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
05:54
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
01:35
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
20:31
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 08:44:32. #7.12#
SON DAKİKA: Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.