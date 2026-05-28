ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

28.05.2026 07:13
ABD’nin İran’ın güneyindeki Bender Abbas çevresine düzenlediği hava saldırısı bölgede tansiyonu yükseltti. İran Devrim Muhafızları, saldırıya karşılık olarak bölgedeki bir ABD hava üssünü vurduklarını açıkladı. Gerilimin ardından Kuveyt de füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurdu. İran tarafı, yeni saldırılar olması halinde çok daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Orta Doğu’da tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. İran basını, ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda gece saatlerinde art arda 3 patlama sesi duyulduğunu duyurdu. Patlamaların ardından bölgede hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiği bildirildi.

İran devlet televizyonu ve Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01.30 sıralarında meydana gelen patlamaların nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü aktarırken, İran makamlarından ilk etapta resmi açıklama gelmedi.

ABD ordusu ise daha sonra yaptığı açıklamada, bölgedeki Amerikan güçleri ile ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İran’ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) önceki günlerde de İran’daki füze üsleri ve mayın döşediği belirtilen askeri tekneleri hedef aldığı açıklanmıştı.

İRAN: ABD HAVA ÜSSÜNÜ VURDUK

Gerilimin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu yazılı bir açıklama yayımlayarak, ABD’nin şafak vakti Bender Abbas Havalimanı çevresindeki bir noktayı vurduğunu ve buna karşılık saldırının düzenlendiği ABD hava üssünün hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, “Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır. Tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İran tarafı, vurulan ABD hava üssünün hangi ülkede bulunduğunu açıklamazken, bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt dikkat çeken bir duyuru yaptı.

KUVEYT: FÜZE VE İHA SALDIRISINA UĞRADIK

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Ancak hedef alınan bölgeye ilişkin detay paylaşılmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin son saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Washington yönetimine sert tepki gösterdi. Açıklamada, “ABD son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde ateşkesi açık şekilde ihlal etmiştir. İran, bu saldırgan ve gerekçesiz eylemlerden kaynaklanan tüm sonuçlardan ABD rejimini sorumlu tutmaktadır” denildi.

İran Ordu Sözcüsü Abolfazl Shekarchi ise olası yeni çatışmalara ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Shekarchi, “Bölge yeni bir savaşa girerse İran’ın tepkisi bölgesel sınırların ötesine geçecek ve çok daha ağır olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA, İHA

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    sarı fini doğru dur ortaliğı karıştirma 0 0 Yanıtla
