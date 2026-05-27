Kurbanlık Tosun Kuaförde Paniğe Neden Oldu

Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosunun kuaför salonuna girmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hamidiye Mahallesi'nde sahibinin elinden kurtulup kaçan tosun, camları kırarak kuaför salonuna girdi.

Çalışanlar ve müşterilerde paniğe neden olan tosun, iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı.

Mahalle sakinlerine ve trafikte sürücülere zor anlar yaşatan tosunu yakalamak için çevredekiler seferber oldu.

İhbar üzerine mahalleye belediye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı.

