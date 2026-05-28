Adana’da AVM krizi! Saç tıraşı yüzünden içeri alınmadılar

Adana’nın Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, Kurban Bayramı yoğunluğunun yaşandığı AVM’de bazı genç erkekler saç tıraşı modelleri gerekçe gösterilerek içeri alınmadı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE TARTIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre AVM girişinde güvenlik görevlileri ile gençler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bazı vatandaşlar uygulamanın AVM yönetiminin güvenlik ve düzen politikası kapsamında değerlendirilebileceğini savunurken, bazıları ise kişisel tercihlere müdahale edildiğini belirterek tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bir kesim, “AVM’nin kendi kuralları olabilir” görüşünü savunurken, başka kullanıcılar ise saç modeli nedeniyle ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.

Bazı vatandaşlar gençlerin dış görünüşleri nedeniyle hedef alınmasının yanlış olduğunu ifade ederken, bazıları da alışveriş merkezlerinin belirli kurallar uygulayabileceğini söyledi.

AVM YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan olay sonrası alışveriş merkezi yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın görüntülerinin kısa sürede yayılması üzerine tartışma büyürken, konuyla ilgili yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.