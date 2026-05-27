Hollanda\'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang\'a müjde

27.05.2026 16:04
Hollanda Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Kadroda sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Noa Lang da yer aldı.

HOLLANDA'NIN KADROSU AÇIKLANDI

Hollanda Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Ronald Koeman, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

NOA LANG DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR

Galatasaray'da geride kalan sezon kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Noa Lang da kadroda yer aldı. Portakallar, Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, İsveç ve Tunus ile mücadele edecek.

Hollanda'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olimpik Marsilya), Mats Wieffer (Brighton)

Forvet: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

