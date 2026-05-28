Baba, Oğlunu Boğarak Hayatına Son Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baba, Oğlunu Boğarak Hayatına Son Verdi

Baba, Oğlunu Boğarak Hayatına Son Verdi
28.05.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da madde bağımlısı baba, boşanma sürecinde 3 yaşındaki oğlu Poyraz'ı boğarak öldürdü.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Emin Torluk (28), oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u (3) boğdu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammet Emin Torluk, bilinmeyen nedenle oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu. Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi. Muhammet Emin Torluk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz Yetkin Torluk'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Torluk'u gözaltına aldı. Poyraz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Torluk ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, bir belediye kuruluşunda işçi olarak çalışan Torluk'un boşanma aşamasındaki eşinin kısa süre önce İstanbul'a gittiği, Poyraz Yetkin'e ise babası Muhammet Emin Torluk'un ailesinin baktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Hatay, Yaşam, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba, Oğlunu Boğarak Hayatına Son Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:20:22. #7.12#
SON DAKİKA: Baba, Oğlunu Boğarak Hayatına Son Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.