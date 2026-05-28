Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi

28.05.2026 09:30
CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle bayramlaşması sırasında verdiği röportajda dikkat çeken bir detay yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yarım saat süren röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

CHP’de kurultay tartışmaları ve yargı süreci gündemdeki yerini korurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı son röportaj sosyal medyada ve siyasi kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Yaklaşık yarım saat süren röportajın özellikle soru-cevap bölümünde Kılıçdaroğlu’nun birçok soruya “Bilmiyorum” yanıtını vermesi dikkat çekti. Röportaj boyunca toplam 12 kez aynı ifadeyi kullanan Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalar, yargı süreci ve olası gelişmelere ilişkin sorular karşısında net değerlendirmeler yapmaktan kaçındı.

“BİLMİYORUM” YANITI GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu’nun özellikle CHP yönetimi, kurultay süreci ve mahkeme kararlarına ilişkin yöneltilen sorularda sık sık “Bilmiyorum” demesi kısa sürede gündem oldu.

Siyasi yorumcular, eski CHP liderinin doğrudan pozisyon almaktan kaçınan bir dil kullandığını değerlendirirken, bazı CHP’liler ise Kılıçdaroğlu’nun temkinli hareket ettiğini savundu.

CHP’DE GERİLİM SÜRÜYOR

CHP’de son dönemde “mutlak butlan” tartışmaları nedeniyle tansiyon yükselmiş durumda. Parti içinde bir yandan mevcut yönetim desteklenirken, diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aktif siyasette rol alabileceğine yönelik iddialar gündemde kalmaya devam ediyor.

Özellikle bazı CHP’li isimlerin peş peşe yaptığı açıklamalar parti içindeki görüş ayrılıklarını daha görünür hale getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Röportaj sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını “temkinli siyaset” olarak değerlendirirken, bazıları ise kritik sorular karşısında net tavır alınmadığını savundu.

“Bilmiyorum” yanıtlarının kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan bölümler arasına girdiği görüldü.

