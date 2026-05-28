"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP\'nin WhatsApp grubu kapatıldı

28.05.2026 10:46
CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçların üzerine bırakılan “Haram parayla alınmıştır” notu parti içinde krize neden oldu. Araçların geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığının ortaya çıkması sonrası CHP’li vekillerin bulunduğu WhatsApp grubunda sert tartışma çıktı. Mahmut Tanal ile Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında başlayan polemik küfürleşmeye dönüşünce grup yorumlara kapatıldı.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan gerilim her geçen gün büyüyor. Son kriz ise CHP Genel Merkezi önüne çekilen iki lüks otomobil nedeniyle patlak verdi.

Araçların üzerine bırakılan “Haram parayla alınmıştır” notu parti içinde büyük tartışma yaratırken, CHP’li milletvekilleri arasında sert polemik yaşandı.

LÜKS ARAÇLAR GENEL MERKEZ ÖNÜNE ÇEKİLDİ

CHP Genel Merkezi önüne getirilen iki lüks aracın üzerine “Haram parayla alınmıştır” yazılı not bırakıldı. Araçlardan birinin plakasına suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın, diğerine ise tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın adının yazıldığı görüldü.

Yaşanan olay kısa sürede parti içinde büyük yankı uyandırdı.

“SEMBOLİK” AÇIKLAMASI GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre araçların CHP’nin parasıyla otomobil bayisinden satın alındığının ve araçlardan birinin geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam aracı olarak kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez açıklama yaptı.

Sönmez, söz konusu araçların “sembolik” olarak CHP Genel Merkezi önüne yerleştirildiğini söyledi.

MAHMUT TANAL ÇOK SERT ÇIKTI

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP’nin milletvekili WhatsApp grubunda tansiyon yükseldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın, grup içerisinde Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef alan sert ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Tanal’ın mesajlarına CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekilleri yanıt verdi.

TARTIŞMA KÜFÜRLEŞMEYE DÖNDÜ

İddiaya göre taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı küfürleşmeye dönüştü. Gerginliğin kontrolden çıkmasının ardından CHP milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubunun yorumlara kapatıldığı öğrenildi.

CHP’DE İKİ AYRI GRUP OLUŞTU

Yaşanan kriz sonrası hem Özgür Özel’e yakın isimlerin hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren milletvekillerinin kendi aralarında ayrı WhatsApp grupları kurduğu belirtildi.

Parti kulislerinde, CHP içerisindeki ayrışmanın artık milletvekilleri arasındaki iletişime de doğrudan yansıdığı yorumları yapılıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASI SONRASI GERİLİM ARTTI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı açıklamada, kurultayın ancak Yargıtay’ın temyiz incelemesinin ardından yapılabileceğini söylemesi parti içindeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan liderlik krizi ve karşılıklı açıklamaların önümüzdeki günlerde daha da sertleşebileceği değerlendiriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    şaşırmıyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
