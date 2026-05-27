Ahmet Ercan\'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu kez bilimsel açıklamalarıyla değil özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. 24 yıllık eşi Nidzara Ercan ile yollarını ayırma kararı alan 78 yaşındaki Ercan, soluğu mahkemede aldı.

“ZOR GÜNLERİ TEK BAŞIMA ATLATTIM”

Mahkemeye sunduğu dilekçede şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirten Ahmet Ercan, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sürecinde eşinin kendisini yalnız bıraktığını iddia etti.

Ünlü profesör, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde zor günleri tek başına atlattığını öne sürdü.

EV KRİZİ DE DAVA DOSYASINA GİRDİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Ahmet Ercan, Beşiktaş’ta yaşadıkları evin kendi üzerine yapılmasının istendiğini ancak evin tek hissedarı olmadığı için bunun mümkün olmadığını da dava dilekçesinde ifade etti.

Çiftin çekişmeli boşanma davasının önümüzdeki haftalarda görülmesi bekleniyor.

YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENMİŞLERDİ

Ahmet Ercan ile diplomat Nidzara Ercan’ın 24 yıl önce yıldırım nikahıyla evlendiği öğrenildi. Uzun yıllardır evli olan çiftin yaşadığı kriz magazin gündemine bomba gibi düştü.