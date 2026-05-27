Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Bayram namazına katılan isimler arasında Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı da yer aldı.

Sabahın erken saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi’ne gelen Erdoğan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan’ın cami çıkışındaki samimi tavırları dikkat çekti.

GAZETECİLERE SİMİT İKRAM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sırasında basın mensuplarını da unutmadı. Gazetecilere simit ikram eden Erdoğan’ın çevresindekilerle sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

Simit dağıtımı sırasında yaşanan diyaloglar da dikkat çekti. Bir gazetecinin, “ Rize simidinin yeri başka değil mi?” sorusuna Erdoğan, “Yok be... İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı” yanıtını verdi.

ACUN ILICALI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bayram namazına katılan isimler arasında televizyoncu ve Hull City sahibi Acun Ilıcalı’nın da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Ilıcalı’nın Erdoğan’ın yanında bulunduğu anlar sosyal medyada da konuşuldu.

“BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK GÜNLERİDİR”

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayramların sevgi, saygı, birlik ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, cami çevresinde kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlaştı.