Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018’de İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. İlk etapta “intihar” olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma yeniden açılırken, dosya cinayet şüphesi üzerinden ilerlemeye başladı.

İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Kasten öldürme suçundan yargılamaları süren bekçiler Tayfun Çakmakçı (41), Hüseyin Kaya (69), Hulusu Aras (77), işçi Bilal Çelik (47) ve yakın bölgede bekçilik yaptığı belirtilen Ali Gülbaşı (77) hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Olay tarihinde şirket saha mühendisi olduğu belirtilen inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt’un (34) da yakalanarak tutuklandı.

Aralarında Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı dosya kapsamında toplamda 24 şüpheli tutuklandı.

OLAY YERİNDEKİ DELİLLERLE İLGİLİ FARKLI İFADELER

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde olay yerindeki objelerle ilgili dikkat çeken farklı anlatımlar bulunduğu görüldü.

Musa Erikçi ifadesinde, “Olay yerinde bulunan siyah boru ve üzerindeki ayakkabı taban izini ben görmedim, maktulün yanında veya yakınında sigara paketi ve izmarit görmedim. Ancak bölgede eski içilmiş sigara izmaritleri vardı” dedi.

Şirket sahibi Mehmet Münir Tanyer’in oğlu Mehmet Taylan Tanyer ise, “Etrafında herhangi bir kan izi, insan parçası vb. herhangi bir uzuv ben görmedim. Ben o esnada kendi cep telefonumdan maktulün fotoğrafını çektim. Yine olay yerinde ben geldiğimde Polis, ambulans yoktu. Ben maktulün etrafında anahtar, sigara paketi, peçete vb. obje görmedim, dikkatimi de çekmedi” ifadelerini kullandı.

Şirket sahibi Mehmet Münir Tanyer de ifadesinde, “Ben maktulü gördüğümde yanında anahtar, sigara paketi, peçete vb. başkaca bir obje görmedim” dedi.

“MUHAFAZA ALTINA ALINMADI”

Olay yeri inceleme polisi D.Ö.Ö. ise dosyada yer alan ifadesinde, “Siyah boru üzerindeki ayakkabı taban izi ile olay mahallinde bulunduğu tespit edilen 2 adet sigara izmariti ile 1 adet sigara paketi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Muhafaza altına da alınmadı” dedi.

Özkan ayrıca olay yerine en son giden ekip olduklarını belirterek, olay yerinin daha önce gelen ekipler nedeniyle bozulduğunu ve bu nedenle ayakkabı izi incelemesi yapılamadığını söyledi.

Polis memuru, Siyah boru üzerindeki ayakkabı taban izi üzerinde inceleme yapılabilmesi için gerekli özellikleri barındırmıyordu. O sebeple iz üzerinde herhangi bir inceleme yapılmadı. Sigara izmaritleri ve sigara paketi ile ilgili olarak da olay mahallinde bir sürü sigara izmariti olduğu, ve bu izmaritlerinin de üzerinde kir, toz ve inşaat pisliğinden kaynaklı eski olması sebebiyle herhangi bir inceleme yapılmayıp muhafaza altına alınmadı." ifadelerini kullandı.

“ANAHTAR, KULAKLIK VE PEÇETE VARDI”

Polis memuru D.A.'nın ifadesi ise dosyadaki diğer anlatımlardan farklı detaylar içerdi.

Polis memuru, “Ben olay mahallinde maktulün cesedinin yanında kulaklık, araba anahtarı ve peçete olduğunu hatırlıyorum” dedi.

Aynı ifadede, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri ve sigara paketinin fotoğraflandığı ancak bulgu olarak değerlendirilmediği belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde olay yerindeki deliller, ayakkabı izi, sigara izmaritleri ve olay yerine ilk ulaşan ekiplerle ilgili farklı anlatımlar bulunması dikkat çekti. Dosyadaki çelişkili beyanlar kamuoyunda yeniden tartışma yarattı.