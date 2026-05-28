"Kasa" denilen Turgut Koç\'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL\'ye Özel\'i destekledi

Özgür Özel ile Veli Ağbaba ile kurduğu ilişkiler nedeniyle "kasa" olarak anılan tutuklu Turgut Koç, CHP'nin iptal edilen kurultayına ilişkin ek ifade verdi. Koç, Ankara Etimesgut delegesi olan bir kişiye Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL gönderdiğini ve bu para karşılığında 2 kurultay delegesinin Özgür Özel’i desteklediğini öne sürdü.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan kararı sonrası tartışmalar sürerken, Turgut Koç’un ek ifadesinde yer alan iddialar dikkat çekti. Koç, kurultay öncesinde bazı delegelerle para ve belediye başkanlığı sözü üzerinden pazarlık yapıldığını ileri sürdü.

10 BİN TL İDDİASI EK İFADEYE GİRDİ

Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile kurduğu iddia edilen illegal ticari ilişki nedeniyle “kasa” olarak anılan CHP delegesi Turgut Koç, ek ifadesinde 38’inci Olağan Kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken beyanlarda bulundu.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardıklarına göre; Koç, kurultay günü Ankara Etimesgut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel’i desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Koç, bu para karşılığında 2 kurultay delegesinin Özgür Özel’i desteklediğini iddia etti.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZÜ VERİLDİ"

Turgut Koç, ifadesinde dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a da Özgür Özel’i desteklemesi karşılığında yeni dönemde belediye başkanlığı için söz verildiğini ileri sürdü.

Koç’un iddiasına göre kurultay öncesinde bazı delegelerle yalnızca para üzerinden değil, siyasi görev ve belediye başkanlığı vaatleri üzerinden de temas kuruldu.

YALOVA İÇİN PAZARLIK İDDİASI

Koç, Kocaeli’nin Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı İBB Dijital İletişim Merkezi’nde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüğünü de öne sürdü. Bu görüşmenin randevusunu Onursal Adıgüzel’in ayarladığını belirten Koç, görüşme sonrasında söz konusu isimlerin Özgür Özel’i desteklediğini iddia etti.

Koç ayrıca kurultay haftasında Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanlarını Özgür Özel’in seçim koordinasyon merkezine götürdüğünü söyledi. Yalova Belediye Başkanlığı üzerinden pazarlık yürütüldüğünü öne süren Koç, delegelerin oyları karşılığında Mehmet Gürel’in aday gösterilip seçildiğini iddia etti.

"OY PUSULASIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER"

Turgut Koç, oy kullanan bazı delegelerin telefon yasağına rağmen delege kartı, nüfus cüzdanı ve damgalı oy pusulasıyla fotoğraf çekerek kime oy verdiklerini gösterdiklerini de ileri sürdü.

Koç’un bu iddiası, kurultaydaki oy verme sürecine ilişkin yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

İHALE VE PARA TRAFİĞİ İDDİALARI DA DOSYADA

Daha önceki ifadelerde, Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın kayıt dışı para trafiğini Gökhan Cumalı üzerinden yönettiği iddia edilmişti. Gökhan Cumalı üzerine kurulan Santa Ofis Büro Mobilya Sistemleri adlı şirketi satın alan Turgut Koç’a, Çankaya, Ataşehir, Bakırköy, Avcılar ve İzmit gibi CHP’li belediyelerden yüksek tutarlı ihaleler verildiği öne sürülmüştü.

Koç’un bu ihalelerden elde ettiği kazançtan Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya pay verdiği de iddialar arasında yer aldı.

