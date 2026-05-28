Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu\'nun 1 Haziran\'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
28.05.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası genel başkanlık görevine tedbiren getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapılacağı açıklanan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı ertelendi. CHP Genel Merkezi, erteleme gerekçesi olarak kurul üyelerine resmi tebligatların henüz ulaşmamasını gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun ise 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek Halk Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi kriz sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak gerçekleştireceği ilk Parti Meclisi (PM) toplantısından da erteleme kararı çıktı.

PM VE YDK TOPLANTISI ERTELENDİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran Pazartesi günü Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini toplaması bekleniyordu. Ancak edinilen bilgilere göre toplantı ileri bir tarihe bırakıldı.

Erteleme kararının, mahkeme kararıyla göreve dönen kurul üyelerine resmi tebligatların henüz ulaştırılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

CHP GENEL MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.”

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

KILIÇDAROĞLU HALK BULUŞMASINA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi önünde düzenlenecek “Halk Buluşması” programında vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun burada hem mahkeme süreci hem de parti içindeki tartışmalara ilişkin önemli mesajlar vereceği konuşuluyor.

CHP’DE GERİLİM DÜŞMÜYOR

“Mutlak butlan” kararı sonrası CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları ve parti içi ayrışma sürerken, ertelenen PM toplantısı yeni bir kriz başlığı olarak yorumlandı. Özgür Özel’e yakın isimlerle Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da büyüyebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:45:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.