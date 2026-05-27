Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu

Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
27.05.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’nin eski başkanı ve başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 2015’te takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı dosyasında alınan ''kanun yararına bozma'' kararını memnuniyetle karşıladı. Yıldırım, ''Bu karar adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik bir adımdır. O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada alınan "kanun yararına bozma" kararını, "son derece kritik ve memnun edici bir adım" olarak değerlendirdi.

''KRİTİK VE MEMNUN EDİCİ BİR ADIMDIR''

Alınan kararı, adaletin tecellisi adına atılmış kritik ve memnun edici bir adım olarak nitelendiren Yıldırım, "Adalet Bakanlığımızın, 4 Nisan 2015 tarihinde; takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen 'kalleş silahlı saldırı' ile ilgili aldığı kararı, dikkatle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle takip etmiş bulunmaktayız. Futbol tarihinin en karanlık gecelerinden birinde; yalnızca kafilemiz değil, milyonlarca taraftarımız, Türk sporunun barışı ve ülkemizin bütünlüğü hedef alınmıştır. Bugün gelinen noktada ise dosya ile ilgili 'kanun yararına bozma' kararı alınması, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu

''O KARANLIK GECEYİ AYDINLATMAK BORCUMUZ BORCU''

Sarı-lacivertlilerin adalet arayışının devletin üst kademelerinde karşılık bulmasının önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu karar; haklı isyanımızın ve yıllardır sürdürdüğümüz adalet arayışımızın, devletimizin en üst kademelerinde karşılık bulduğunun bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı, Bakan Yardımcıları ve devlet nezdinde konunun takipçisi olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Fenerbahçe’nin haklı davası hiçbir zaman gölgelenemeyecektir. O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur."

Adalet Bakanlığı, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Beşiktaş’ta yaprak dökümü: 11 ayrılık Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin’den sert tepki Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Fenerbahçe’de de forma giymişti Bursaspor aradığı golcüyü buldu Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
Okan Yalabık’ın son hali, Elon Musk’a benzetildi Okan Yalabık'ın son hali, Elon Musk'a benzetildi

16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
10:15
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 16:46:17. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.