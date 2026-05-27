Bodrum\'da Bayram Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.

TURİSTLER DENİZE AKIN ETTİ

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Yalıçiftlik plajlarında denize girerek serinledi.

Bazı tatilciler ise şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bodrum'un birbirinden güzel koylarını gezmek isteyenler ise sabah saatlerinden itibaren tur tekneleriyle denize açıldı. İlçedeki limanlarda ve koylarda hareketliliğin arttığı gözlendi.