Kılıçdaroğlu\'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

CHP’de mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan liderlik krizi sürerken, parti kulislerinde yeni yönetim yapılanmasına ilişkin iddialar gündemi hareketlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayram tatilinin ardından parti çalışmalarına hız vereceği ve yeni dönemde daha dar kapsamlı bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) modeli oluşturacağı öne sürüldü.

PARTİ SÖZCÜLÜĞÜ İÇİN BERHAN ŞİMŞEK İDDİASI

Kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri ise Parti Sözcülüğü görevi oldu. İddialara göre bu görev için Berhan Şimşek’in adı ön plana çıktı.

Uzun yıllardır CHP içerisinde aktif siyaset yapan Şimşek’in özellikle kamuoyu iletişimi ve sert siyasi çıkışları nedeniyle yeni dönemde daha görünür bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun kamuoyu önünde daha agresif ve savunmacı bir iletişim stratejisi izlemek istediği, bu nedenle sözcülük görevinin kritik önem taşıdığı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN 9 KİŞİLİK MYK PLANI

İddialara göre yeni MYK yapılanmasında şu isimlerin görev alması bekleniyor:

- Örgüt Yönetimi’nde Müslim Sarı,

- Yerel Yönetimler’de Orhan Sarıbal,

- Genel Saymanlık görevinde Bülent Kuşoğlu,

- Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim’de Deniz Demir,

- İdari ve Mali İşler’de Faik Öztrak,

- Sosyal Politikalar’da Neslihan Hancıoğlu,

- Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nde ise Devrim Barış Çelik’in görev alacağı öne sürülüyor.

HAMZAÇEBİ’YE KRİTİK GÖREV

Parti kulislerinde dikkat çeken bir diğer iddia ise Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’yla ilgili oldu. Buna göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişte uzun yıllar çalışan Mehmet Akif Hamzaçebi’nin komisyonun başına getirileceği ifade ediliyor.

CHP’DE KRİZ SONRASI YENİ DÖNEM

CHP’de son günlerde yaşanan gelişmeler parti içerisindeki ayrışmayı daha görünür hale getirdi. Özgür Özel cephesinin TBMM’de ayrı bayramlaşma heyeti oluşturması, milletvekilleri arasında WhatsApp krizinin yaşanması ve Parti Meclisi toplantısının ertelenmesi parti içindeki gerilimin sürdüğünü ortaya koydu.

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı yeni yönetim kadrosuna çevrildi.

BERHAN ŞİMŞEK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle Parti Sözcülüğü görevi için Berhan Şimşek’in isminin ön plana çıkması CHP kulislerinde en dikkat çekici başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor. Parti tabanında da Şimşek’in nasıl bir siyasi dil kullanacağı şimdiden merak konusu oldu.