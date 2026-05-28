Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü

28.05.2026 11:11
ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarını genişletmesi küresel piyasalarda sert dalgalanmaya neden oldu. Güvenli liman arayışı dolara yönelirken altın yüzde 1,7 değer kaybederek son iki ayın en sert düşüşünü yaşadı. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve İran’ın ABD üssünü hedef aldığını açıklaması sonrası petrol fiyatları yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Fed’den gelen “gerekirse faiz artırırız” mesajı da piyasalardaki satış baskısını artırdı.

ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim, küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Yatırımcıların güvenli liman tercihini altın yerine dolardan yana kullanmasıyla birlikte değerli metaller sert satış baskısı altında kaldı.

ALTINDA SON İKİ AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Küresel piyasalardaki panik havasının etkisiyle spot altının ons fiyatı yüzde 1,7 değer kaybederek 4 bin 380 dolara kadar geriledi. Altın gün içerisinde 26 Mart’tan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 düşüşle 4 bin 377 dolardan işlem gördü. Uzmanlar, yaşanan sert geri çekilmenin son iki ayın en büyük kaybı olduğunu belirtiyor.

GÜVENLİ LİMAN TERCİHİ DEĞİŞTİ

Piyasalarda yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri de yatırımcıların güvenli liman olarak altın yerine dolara yönelmesi oldu. ABD dolarının küresel ölçekte hızla değer kazanması, altın fiyatları üzerinde ağır baskı yarattı.

Dolar endeksi son bir haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, dolar bazlı fiyatlanan altın yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM TIRMANDI

Piyasalardaki sert hareketliliğin merkezinde ise Orta Doğu’daki sıcak çatışmalar yer aldı. ABD ordusunun İran’daki askeri hedeflere yönelik yeni operasyonlar düzenlediği açıklandı.

ABD’li askeri yetkililer, operasyonlarda Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Washington yönetimi, İran’ın “deniz trafiğinde anlaşma sağlandı” yönündeki açıklamalarını da sert şekilde reddetti.

PETROL FİYATLARI ALEV ALDI

İran Devrim Muhafızları’nın bölgedeki bir ABD hava üssünü hedef aldığını açıklamasının ardından petrol piyasasında sert yükseliş yaşandı.

Brent petrol fiyatları tek günde yüzde 3’ün üzerinde artış gösterdi. Enerji arzına yönelik endişelerin büyümesi, küresel enflasyon korkularını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Ekonomistler, yükselen enerji fiyatlarının merkez bankalarını faizleri daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabileceği uyarısında bulunuyor.

FED’DEN “FAİZ ARTIRABİLİRİZ” MESAJI

Piyasalardaki satış baskısını artıran bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası’ndan geldi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, mevcut koşullarda faizlerin sabit tutulmasının uygun olduğunu belirtirken, enflasyonun kontrolden çıkması halinde yeniden faiz artışı yapılabileceği mesajını verdi.

Cook’un “şahin” olarak yorumlanan açıklamaları sonrası piyasalarda dolar güç kazanırken, altın ve diğer emtialarda satış dalgası hızlandı.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE SERT DÜŞTÜ

Küresel satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 3 düşüşle 72,37 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Platin yüzde 1,4 kayıpla 1.890 dolara, paladyum ise yüzde 1,9 düşüşle 1.364 dolara geriledi.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki çatışmaların büyümesi halinde emtia piyasalarında sert hareketlerin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

