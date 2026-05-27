İzmit'te Kötü Koku İhbarı: Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmit'te Kötü Koku İhbarı: Cansız Bedene Ulaşıldı

İzmit\'te Kötü Koku İhbarı: Cansız Bedene Ulaşıldı
27.05.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İzmit'te komşuların kötü koku ihbarı üzerine bir evde 40 yaşındaki Yusuf Kaya'nın cesedi bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşuların kötü koku ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde, 40 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Cedit Mahallesi Maslak Sokak'taki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların daireden yayılan ağır ve kötü kokuları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması ve zillere yanıt verilmemesi üzerine, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri girildi. Ekipler, dairede 40 yaşındaki Yusuf Kaya'yı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yusuf Kaya, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te Kötü Koku İhbarı: Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
Japonya’da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
Arda Güler: Ancelotti, ’En iyi orta sahalardan olacaksın’ dediğinde bile sağ kanatta oynattı Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
İspanya’da göz dolduran Vedat Muriqi’ye dev talip İspanya'da göz dolduran Vedat Muriqi'ye dev talip
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
17:50
Kenan Yıldız’ın formasını giyeceği kulüp ’’Yüzde 100’’ diyerek duyuruldu
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
17:36
Bild gazetesi, “CDU’da Başbakan Merz’in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu“ iddia etti
Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti
17:29
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu
17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 18:24:32. #7.13#
SON DAKİKA: İzmit'te Kötü Koku İhbarı: Cansız Bedene Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.