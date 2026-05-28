Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş\'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
28.05.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz sürerken, Mansur Yavaş’ın süreçte geri planda kalması tartışma yarattı. Yavaş’ın genel merkeze gitmemesi ve daha düşük profilde hareket etmesi parti içinde eleştirilirken, bu tutumun Özgür Özel’le birlikte alınan ortak bir karar olduğu iddia edildi. Kulislere göre Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı süreci düşünülerek yıpratılmasının önüne geçilmek istendiği konuşuluyor.

CHP’de kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan siyasi kriz büyüyerek devam ediyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın süreç boyunca daha geri planda kalması dikkat çekiyor.

Parti kulislerinde son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri de Yavaş’ın neden açık şekilde sürecin merkezine dahil olmadığı oldu.

“NEDEN GENEL MERKEZE GİTMEDİ?” ELEŞTİRİLERİ

CHP’de yaşanan kriz sırasında bazı partililer, Mansur Yavaş’ın CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmelere doğrudan dahil olmamasını eleştirdi. Özellikle Özgür Özel’e destek veren bazı isimler, Yavaş’ın daha görünür olması gerektiğini savundu.

“Genel merkeze neden gitmedi?”, “Neden direnişin içinde yer almadı?” şeklindeki yorumlar parti tabanında da tartışma yarattı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

TGRT’de yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Can Özçelik ise dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı. Özçelik, Mansur Yavaş’ın süreçte geri planda kalmasının bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.

Özçelik, “Genel merkeze gitmemek, Meclis’e gitmek, döndüğünde neden genel merkeze gelmedi, neden direnişin içinde olmadı eleştirileri vardı. Bunların hepsi Özgür Özel’in bilgisi dahilinde Mansur Yavaş’la birlikte karar verildi” ifadelerini kullandı.

“YAVAŞ’IN YIPRANMASINI İSTEMİYOR”

Özçelik açıklamasının devamında, CHP yönetiminin Mansur Yavaş’ı olası cumhurbaşkanlığı süreci açısından korumaya çalıştığını iddia etti.

“Mansur Yavaş’ın çok yıpratılmasını istemiyor. Çünkü güçlü bir aday, kazanabilecek bir aday” diyen Özçelik’in sözleri siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

CHP’de son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler parti içindeki ayrışmayı daha görünür hale getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısını ertelemesi, TBMM’de Özgür Özel’e yakın isimlerin ayrı bayramlaşma programı düzenlemesi ve milletvekilleri arasında yaşanan WhatsApp krizi partide tansiyonu yükseltti.

Bu süreçte Mansur Yavaş’ın daha temkinli bir siyasi pozisyon alması dikkat çekiyor.

GÖZLER YAVAŞ’IN VERECEĞİ MESAJLARDA

CHP kulislerinde şimdi gözler Mansur Yavaş’ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalara çevrildi. Parti içindeki güç mücadelesinde nasıl bir pozisyon alacağı merak edilen Yavaş’ın özellikle olası seçim senaryolarında kritik rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu
Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu
Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı Noa Lang’a müjde Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang'a müjde
Muş’ta kaybolan kadının 8’inci günde cansız bedeni bulundu Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Gabriel Sara’dan Aston Villa’ya olumlu sinyal Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 13:16:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.