Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal
Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya olumlu sinyal

27.05.2026 16:47
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İngiliz ekibi Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde İngiliz ekibine olumlu yanıt verdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’ya transfer olmaya hazırlanıyor.

ASTON VILLA'YA OLUMLU YANIT

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir Aston Villa'nın transfer listesinde üst sıralarda bulunan yetenekli orta saha oyuncusu, menajeri aracılığıyla yapılan görüşmelerde İngiliz ekibine olumlu yanıt verdi. Transferine yeşil ışık yakan Sara, sürecin resmiyet kazanması için Galatasaray ile Aston Villa kulüplerinin masaya oturmasını ve anlaşma sağlamasını bekliyor.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncunun satışı için kapıyı 35-40 milyon euro civarında bir rakamla açmayı planlıyor. İngiliz temsilcisinin henüz bu seviyelerde resmi bir teklif paketi sunmadığı ancak kulüpler arasındaki pazarlıkların yakın zamanda hareketlenmesi beklendiği belirtildi.

11 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara, çıktığı 42 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

