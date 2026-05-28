Kılıçdaroğlu Bayram Ziyaretlerini Kabul Etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi hareketlilik devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününde partililerle buluştu.

Kılıçdaroğlu, Ankara’daki konutunun önünde partililerin bayram tebriklerini kabul etti. Bayramlaşma programında partililerle sohbet eden Kılıçdaroğlu’nun rahat tavırları dikkat çekti.

GÜRSEL TEKİN DE KATILDI

Bayramlaşma programına CHP’nin eski milletvekillerinden Gürsel Tekin de katıldı. Tekin’in Kılıçdaroğlu’yla bir süre sohbet ettiği görüldü. CHP kulislerinde son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle bayramlaşma programı da siyasi açıdan dikkatle takip edildi.

CHP’DE KRİZ SÜRÜYOR

Partide son günlerde yaşanan gelişmeler, CHP’deki gerilimi daha görünür hale getirdi. “Mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi parti içinde yeni bir sürecin kapısını açtı. Özgür Özel cephesinin TBMM’de ayrı bayramlaşma heyeti oluşturması, milletvekilleri arasında yaşanan WhatsApp tartışmaları ve Parti Meclisi toplantısının ertelenmesi CHP’de tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı.

PM TOPLANTISI ERTELENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun bayram sonrası gerçekleştirmesi beklenen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı da tebligat sürecinin tamamlanamaması nedeniyle ertelenmişti. Parti yönetiminin nasıl şekilleneceği ve Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı yeni A takımının kimlerden oluşacağı CHP kulislerinde en çok konuşulan başlıklar arasında bulunuyor.

GÖZLER YENİ DÖNEM MESAJLARINDA

CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu’nun bayram sonrası vereceği mesajlar da merak ediliyor. Parti içerisinde hem Özgür Özel hem de Mansur Yavaş cephesine ilişkin kulis hareketliliği dikkat çekiyor. Bayramlaşma programı, parti tabanına “birlik” mesajı verilmesi açısından da önemli bir görüntü olarak değerlendirildi.