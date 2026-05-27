AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan\'dan "27 Mayıs" açıklaması
27.05.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. İnan açıklamasında, "Yıllarca bu kara günü "bayram" diye kutsayarak millete dayatan, o utanç verici darbe zihniyetini bir zafer gibi sunan herkesi ve bugün hala aynı çarpık zihniyeti taşıyan siyasi anlayışı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz."

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. İnan, Türkiye'nin çok partili siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbeyi ve ardından yaşanan gelişmeleri sert bir dille eleştirdi.

"DARBE ZİHNİYETİNİ BİR ZAFER GİBİ SUNAN SİYASİ ANLAYIŞI LANETLİYORUZ"

İnan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün, Türkiye’nin demokrasi hafızasında derin bir yara olan 27 Mayıs 1960’ın yıl dönümündeyiz.

Yıllarca bu kara günü "bayram" diye kutsayarak millete dayatan, o utanç verici darbe zihniyetini bir zafer gibi sunan herkesi ve bugün hala aynı çarpık zihniyeti taşıyan siyasi anlayışı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz.

"O GÜNÜN KARANLIĞI, DEMOKRASİ DÜŞMANLIĞININ YEGANE AYNASIDIR"

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de, eğer bir siyasi partinin vesayetle ve yargı kollarının gölgesiyle nasıl hareket ettiğini, iradesini nasıl teslim ettiğini görmek istiyorsa; dönsün 27 Mayıs 1960’a baksın! O gün kurulan darağaçlarına, hukuk adı altında verilen tiyatro kararlara ve milli iradeyi boğmak için kullanılan yargı kılıflarına baksın. O günün karanlığı, bugün hala bazı zihinlerde pusuda bekleyen demokrasi düşmanlığının yegane aynasıdır.

"BEYAZ İHTİLAL GERÇEK BAYRAMIMIZDIR"

Bizim tarihimizde "bayram" bellidir; o da milletin kendi iradesiyle yazdığı destanlardır. 14 Mayıs 1950 tarihinde, Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes’in öncülüğünde milletin oylarıyla gerçekleşen, tek parti baskısını ve o karanlık "CHP faşizmini" sandığa gömen "Beyaz İhtilal" gerçek bayramımızdır.

O gün, millet kendi kaderine el koymuş, vesayetin zincirlerini kırmıştır. 27 Mayıs 1960’ta darbeyi yapanlar, işte bu 1950’deki "Beyaz İhtilal"in kazanımlarını geri almak için milletin özgürlüğüne kastetmişlerdir.

"ONLAR MİLLETİN KALBİNDE EBEDİYEN YAŞAYACAK DEMOKRASİ KAHRAMANIDIR"

O karanlık günlerde, sadece bir hükümet değil; milletin onuru ve iradesi hedef alınmıştır. Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes, Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanımız Hasan Polatkan...

Onlar, dar ağacına yürürken bile milletin emanetini yere düşürmeyen birer şeref abidesiydiler. İnançlarından, milletine olan bağlılıklarından ve demokrasiden bir an olsun ödün vermeden, vakarla şehadete yürüdüler. Onlar, milletin kalbinde ebediyen yaşayacak olan birer demokrasi kahramanıdır.

Bugün tarihe baktığımızda, çok net bir hakikati görüyoruz: "Beyaz İhtilal"in ruhu, Merhum Başvekilimiz Menderes ve arkadaşlarının vasiyeti, bugün AK Parti çatısı altında vücut bulmuştur.

1950’de başlayan o onurlu yürüyüşün bayraktarlığı, 2002 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği "Anadolu İhtilali" ile devralınmıştır.

"15 TEMMUZ, MİLLETİN EFENDİSİNİN SADECE MİLLET OLDUĞUNUN KESİN TESCİLİDİR"

Tam 24 yıl oldu. Çeyrek asra yaklaşan bu süreçte, bu anlayışla, bu inançla ve milletin iradesinden aldığımız güçle; gece gündüz demeden, dur durak bilmeden ülkemize hizmet ediyoruz. Nasıl ki 1950’de Adnan Menderes, milleti devletin asli unsuru kıldıysa; biz de 2002’den bu yana Anadolu’nun sessiz çoğunluğunu bu ülkenin gerçek sahibi yapmış, vesayeti kökünden söküp atmış, milletin iradesini her şeyin üzerinde tutmuş bir hizmet destanı yazdık. 27 Mayıs 1960, açılan bir parantezdi; 15 Temmuz 2016 ise bu parantezin sonsuza dek kapatıldığı yerdir.

Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbeyi püskürtmedi; aynı zamanda 1960’tan beri süregelen o vesayetçi "darbe tezini" de sonsuza dek tarihin çöplüğüne gömdü. 15 Temmuz, bizim gerçek demokrasi bayramımızdır; çünkü o gece, darbelerin artık bu topraklarda asla yeşeremeyeceğinin, milletin efendisinin sadece yine millet olduğunun kesin tescilidir.

Bizler, Menderes’in 1950 "Beyaz İhtilali"nden 2002’nin "Anadolu İhtilali"ne uzanan o sarsılmaz iradenin takipçileriyiz. 27 Mayıs’ın karanlık zihniyetine karşı, AK Parti’nin aydınlık yolunda, vesayetin her türlüsünü yok etmeye ve demokrasiyi daha ileri taşımaya kararlıyız. Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, 15 Temmuz kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.

O günün "Yeter Söz Milletindir" nidası, bugün "Söz de Karar da Milletindir" diyerek yankılanmaya devam ediyor. Yaşa, var ol Menderes! Yaşa, var ol demokrasi şehitleri! Yaşa, var ol 24 yıldır millete hizmeti şeref bilen Anadolu İhtilali’nin sarsılmaz iradesi! Yaşa, var ol milli irade!"

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan

Eyyüp Kadir İnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eyyüp Kadir İnan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan '27 Mayıs' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli düşerek yaralandı Bodrum'da sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli düşerek yaralandı
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
Sultan Abdülmecid’in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
Mardin’de 842 yıllık Ulu Cami’de bayram namazı yoğunluğu Mardin'de 842 yıllık Ulu Cami'de bayram namazı yoğunluğu
Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti

21:23
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
20:34
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı
Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
20:31
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
20:29
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
20:01
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama
19:30
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
19:21
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip
El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
19:15
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
18:57
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
18:47
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
16:51
Yüksekova’da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
16:46
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 21:26:57. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.