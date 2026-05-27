Bayram Namazı Ulu Camii'nde Coşkuyla Kılındı

27.05.2026 07:45
Kızıltepe'de 842 yıllık Ulu Camii'de bayram namazı yoğun katılımla kılındı, cemaat bayramlaştı.

MARDİN'de bayram namazı nedeniyle camiler dolarken, Kızıltepe ilçesindeki 842 yıllık geçmişe sahip Ulu Camii'nde yoğunluk yaşandı. Namazın ardından dualar edildi, cemaat bayramlaştı.

Kentte bayram namazı, 05.33'te kılındı. Bayram namazını kılmak isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren camilere geldi. Kızıltepe'de kentin önemli tarihi yapılarından biri olan ve 842 yıllık geçmişe sahip Ulu Camii'nde de yoğunluk oluştu. Camiye gelenler saf tutarak bayram namazını kıldı. Namaz sonrası okunan hutbede ise bayramların önemine vurgu yapıldı, Filistin başta olmak üzere zulüm altındaki Müslümanlar için dua edilmesi gerektiği ifade edildi.

İLK BAYRAMLAŞMA CAMİDE YAPILDI

Hutbenin ardından tekbirler getirilerek, ilk bayramlaşma caminin içinde yapıldı. Kalabalığa ev sahipliği yapan Ulu Camii'nin yanı sıra Şakir Nuhoğlu, Kenan Kösen, Zeynel Abidin gibi kentin büyük camilerinde de yoğunluk yaşandı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı. Camiye gelenlerden Mehmet Sait Arslanhan, "Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i feda ettiği gibi, biz de kurbanlarımızı kestiğimiz zaman canımızdan malımızdan feda etmiş gibi olacağız inşallah. ve mesela şu anda insanın en önemli şeyi, onun için en önemli olan şey malıdır. Biz de kurbanlarımızı hayırlısıyla kestiğimiz zaman Hazreti İbrahim'in sünnetine uymuş olacağız. Tüm Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

Selahaddin Gökdemir ise bayramlaşmanın ardından ailesiyle birlikte mezarlık ziyaretinde bulunacaklarını belirterek, "Kurban Bayramı'na Kızıltepe'de biz de bu sabah başladık. Bayram namazına ailece iştirak ettik. Akabinde namazımızı kıldık. Şu an ailece bayramlaşıp ardından büyüklerimizin mezarlarını ziyaret edeceğiz. Sonra da akrabalarla inşallah bayramlaşma yapacağız. Cümle Müslümanların bayramı mübarek olsun inşallah" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 07:47:10. #7.13#
