Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

27.05.2026 20:29
Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya kiraladığı Diego Carlos için yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerde kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen stoperi unvanını eline alan Diego Carlos, sarı-lacivertlilere geri dönecek.

Fenerbahçe’nin transfer geçmişine damga vuran isimlerden biri olan Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos hakkında İtalya'dan önemli bir haber geldi. 

COMO'DAN AYRILIYOR

Nicolo Schira’nın haberine gçre; Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna kattığı deneyimli stoper Diego Carlos, kiralık olarak forma giydiği Como'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Şu anda Serie A ekiplerinden Como'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Diego Carlos'un kiralık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe’ye geri döneceği aktarıldı.

MALİYETİYLE TARİHE GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe, Diego Carlos'u Ocak 2025 transfer döneminde İngiliz temsilcisi Aston Villa’dan 11.47 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağlamıştı. Bu rakamla kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen stoperi unvanını eline alan Brezilyalı oyuncu, sahada beklenen performansı sergileyemeyince Eylül 2025'te Como'ya kiralanmıştı.

COMO PERFORMANSI

İtalya'da istikrarlı bir grafik çizen deneyimli savunmacı, Como formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üreterek takımına katkı sağladı.

