Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

28.05.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere’de yarış öncesi parade ring alanında yürütülen yarış atı, bir anda arka ayaklarıyla sert şekilde tekme attı. Tekmenin hedefi olan 25 yaşındaki seyis Chloe Briody metrelerce savrularak yere düştü. Panik yaratan olay sonrası sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Hastaneye kaldırılan genç kadının mucize eseri hafif yaralarla kurtulduğu açıklandı. Kameralara yansıyan olay, yarış atlarıyla çalışmanın risklerini yeniden gündeme taşıdı.

İngiltere’nin Redcar Hipodromu’nda düzenlenen yarış öncesinde yaşanan olay, yarış dünyasında şok etkisi yarattı.

Richard Fahey’in ekibinde görev yapan deneyimli seyis Chloe Briody, yarış öncesi “Kameko Fever” isimli atı parade ring alanında gezdirdiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

AT BİR ANDA ARKA TEKME ATTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ilk başta sakin görünen yarış atının, Chloe Briody yanına yaklaştığı anda aniden arka ayaklarıyla sert şekilde tekme attığı görüldü. Atın tüm ağırlığını ön ayaklarına vererek gerçekleştirdiği tekmenin etkisiyle genç kadın havaya savrularak yere düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ KOŞTU

Olay sonrası yarış alanında büyük panik yaşandı. Sağlık ekipleri hızla bölgeye gelirken, Briody’nin etrafına perde çekildiği belirtildi. İlk müdahalesi hipodromda yapılan genç kadın daha sonra hastaneye kaldırıldı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

25 yaşındaki Chloe Briody’nin olaydan mucize eseri hafif yaralarla kurtulduğu açıklandı. Redcar Hipodromu tarafından yapılan açıklamada, genç kadının yalnızca bazı morluklar yaşadığı ve kısa süre içinde ayağa kalkmasının beklendiği ifade edildi.

ATI YARIŞA DEVAM ETTİ

Olayın ardından “Kameko Fever” isimli yarış atının sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. At, daha sonra katıldığı yarışı 13 at arasında 11’inci sırada tamamladı.

“ÇOK ŞÜKÜR DURUMU İYİ”

Hipodrom yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dünkü talihsiz olay sonrası endişelerini ileten herkese teşekkür ederiz. Sağlık ekipleri olay yerine hızlı şekilde müdahale etti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından çalışanımızın yalnızca morluklarla atlattığını memnuniyetle doğruluyoruz.”

YARIŞ DÜNYASINDA RİSK YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, yarış atlarıyla çalışmanın taşıdığı riskleri yeniden gündeme getirdi. 2017 yılında Kempton Hipodromu’nda çalışan seyis Ken Dooley de at tekmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

İngiltere, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
14:14
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
10:22
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:04:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.