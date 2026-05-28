Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sürpriz telefon geldi. Amcası Necati Özel’i kaybeden Özgür Özel’i arayarak başsağlığı dileklerini iletmek isteyen Kılıçdaroğlu, Özel'e ulaşamadı.
Manisa’da cenaze töreninde olan Özel telefona yanıt vermedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Özel'e taziye mesajı gönderdi.
Konuya ilişkin paylaşımında gazeteci Fatih Atik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e ‘taziye’ telefonu
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden amcası Necati Özel için taziye dileklerini bildirmek üzere Özgür Özel’i telefonla aradı. Ancak ulaşamayınca ‘taziye’ mesajı gönderdi."
