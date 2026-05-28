Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu\'ndan bir hamle daha: CHP\'nin grup toplantısı yapılmayacak
28.05.2026 15:36  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği yazıyla TBMM CHP Grup Toplantısı’nın kendi talimatı olmadan yapılmayacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediğini belirtirken, Özgür Özel’in Grup Başkanı seçildiği toplantının geçersiz olduğu yönündeki itirazını da sürdürdü. Özel ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi deprem büyüyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim sürerken, Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken yeni bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği resmi yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu toplantısının tarihinin henüz belirlenmediğini ve kendi talimatı olmadan toplantının yapılmayacağını duyurdu.

“TALİMATIM OLMADAN YAPILMAYACAK”

Milletvekillerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.”

ÖZGÜR ÖZEL’E YENİ HAMLE

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, CHP’deki grup yönetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kılıçdaroğlu daha önce de Özgür Özel’in CHP Grup Başkanı seçildiği toplantının geçersiz olduğunu savunarak TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu. Başvuruda, Özel’in “Grup Başkanı” unvanını kullanamayacağı iddia edilmişti. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubunu yeniden şekillendirmek istediği yorumları yapılıyor.

"KURULTAYA KADAR GRUP TOPLANTILARINI BEN YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevi biten Özgür Özel, grup toplantılarıyla ilgili açıklamasında, "Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Salı günleri yaptığımız grup toplantılarına da grup başkanı başkanlık eder. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısına çıkmasını beklemiyorum. Zaten kendisinin de böyle isteğinin olacağını düşünmüyorum. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’DE ÇİFT BAŞLI GÖRÜNTÜ

Öte yandan; son günlerde CHP’de yaşanan gelişmeler parti içindeki bölünmeyi daha görünür hale getirdi. Özgür Özel’in TBMM’de ayrı bayramlaşma heyeti oluşturması, CHP’li vekiller arasında WhatsApp grubunda yaşanan sert tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar dikkat çekmişti.

Genel Merkez önüne bırakılan lüks araçlar nedeniyle başlayan tartışmaların milletvekilleri arasında küfürleşmeye kadar uzandığı ve partinin WhatsApp grubunun yorumlara kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

PM TOPLANTISI DA ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu’nun bayram sonrası toplaması beklenen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı da ertelenmişti. Parti yönetimi, gerekçe olarak mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmi tebligatların henüz ulaşmamasını göstermişti.

GÖZLER YENİ YÖNETİMDE

CHP kulislerinde şimdi gözler Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu’na çevrildi. Kulislerde Berhan Şimşek’in Parti Sözcülüğü görevine getirileceği iddiası öne çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde 9 kişilik bir A takımıyla çalışmayı planladığı konuşuluyor.

PARTİDE GERİLİM TIRMANIYOR

CHP’de yaşanan liderlik ve yönetim krizi nedeniyle parti içinde tansiyonun daha da yükseldiği belirtiliyor. Özellikle Meclis grubu üzerindeki yetki tartışmasının önümüzdeki günlerde yeni siyasi hamlelere yol açabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Siyasi fosil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı

15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
14:14
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:00
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
10:22
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:04:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.