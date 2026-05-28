Kılıçdaroğlu\'ndan bir hamle daha: CHP\'nin grup toplantısı yapılmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi deprem büyüyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki gerilim sürerken, Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken yeni bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği resmi yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu toplantısının tarihinin henüz belirlenmediğini ve kendi talimatı olmadan toplantının yapılmayacağını duyurdu.

“TALİMATIM OLMADAN YAPILMAYACAK”

Milletvekillerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.”

ÖZGÜR ÖZEL’E YENİ HAMLE

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, CHP’deki grup yönetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kılıçdaroğlu daha önce de Özgür Özel’in CHP Grup Başkanı seçildiği toplantının geçersiz olduğunu savunarak TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu. Başvuruda, Özel’in “Grup Başkanı” unvanını kullanamayacağı iddia edilmişti. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubunu yeniden şekillendirmek istediği yorumları yapılıyor.

"KURULTAYA KADAR GRUP TOPLANTILARINI BEN YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevi biten Özgür Özel, grup toplantılarıyla ilgili açıklamasında, "Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Salı günleri yaptığımız grup toplantılarına da grup başkanı başkanlık eder. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısına çıkmasını beklemiyorum. Zaten kendisinin de böyle isteğinin olacağını düşünmüyorum. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’DE ÇİFT BAŞLI GÖRÜNTÜ

Öte yandan; son günlerde CHP’de yaşanan gelişmeler parti içindeki bölünmeyi daha görünür hale getirdi. Özgür Özel’in TBMM’de ayrı bayramlaşma heyeti oluşturması, CHP’li vekiller arasında WhatsApp grubunda yaşanan sert tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar dikkat çekmişti.

Genel Merkez önüne bırakılan lüks araçlar nedeniyle başlayan tartışmaların milletvekilleri arasında küfürleşmeye kadar uzandığı ve partinin WhatsApp grubunun yorumlara kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

PM TOPLANTISI DA ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu’nun bayram sonrası toplaması beklenen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı da ertelenmişti. Parti yönetimi, gerekçe olarak mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmi tebligatların henüz ulaşmamasını göstermişti.

GÖZLER YENİ YÖNETİMDE

CHP kulislerinde şimdi gözler Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu’na çevrildi. Kulislerde Berhan Şimşek’in Parti Sözcülüğü görevine getirileceği iddiası öne çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde 9 kişilik bir A takımıyla çalışmayı planladığı konuşuluyor.

PARTİDE GERİLİM TIRMANIYOR

CHP’de yaşanan liderlik ve yönetim krizi nedeniyle parti içinde tansiyonun daha da yükseldiği belirtiliyor. Özellikle Meclis grubu üzerindeki yetki tartışmasının önümüzdeki günlerde yeni siyasi hamlelere yol açabileceği değerlendiriliyor.