Erdoğan Toprak\'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’taki uğradığı saldırı sonrası kullandığı aracın, Erdoğan Toprak tarafından Aziz İhsan Aktaş'tan satın alınarak Kılıçdaroğlu’na tahsis edildiğini ileri sürdü. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

TOPRAK, AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİASINI YALANLADI

Söz konusu iddialara sert tepki gösteren Erdoğan Toprak, adı geçen şahsı hiç tanımadığını belirtti. Sözcü'ye konuşan Toprak, Aktaş'ı hayatında görmediğini söyledi.

"AKTAŞ'A TELEFONDA BİLE KONUŞMADIM"

Toprak şu ifadeleri kullandı: "Ben Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyorum. Tanımadığım birinden nasıl araç almış olabilirim? Aktaş'ı hayatımda görmedim. Kılıçdaroğlu'nun Çubuklu saldırısından sonra güvenli bir araç ihtiyacı oldu. Aktaş'la telefonla bile konuşmadım. Siyasetin bu noktaya gelmesine hayret ediyorum."