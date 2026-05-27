''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

Brezilya Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Neymar, 2026 Dünya Kupası öncesi yine saha dışındaki lüks tercihiyle adından söz ettirmeyi başardı.

KAMPA ÖZEL HELİKOPTERİYLE GİTTİ

Milli takım kampına katılmak üzere harekete geçen Neymar, toplanma alanına kendisine ait özel helikopteriyle iniş yaptı. Yıldız oyuncunun lüks tasarımlı siyah helikopterinden indiği anlar, basın mensupları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından anbean kaydedildi.

TERCİHİ ABARTILI BULUNDU

Neymar’ın kampa bu şekilde ayak basması, dünya basınında ve futbol kamuoyunda hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazı kesimler bu durumu "aşırı abartılı ve gereksiz bir gösteriş" olarak nitelendirdi. Özellikle milli takım ruhunun mütevazılık gerektirdiğini savunan taraftarlar, Neymar'ın takım arkadaşlarından ayrıcalıklı bir görüntü çizmesini eleştirdi.