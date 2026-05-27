Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım\'ın forvet transferi

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde heyecan giderek tırmanıyor. 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kritik seçim için çalışmalarına hız veren başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinden, taraftarları heyecanlandıracak büyük bir transfer hamlesi geldi.

VEDAT MURIQI İLE ANLAŞMA TAMAM

HT Spor'un haberine göre; Aziz Yıldırım, La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen eski golcüleri Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardı. Yapılan planlamaya göre, Aziz Yıldırım’ın genel kurulda yeniden başkan seçilmesi halinde Kosovalı santrfor kendisini resmen sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

İSPANYA'DA GOL OLUP YAĞDI

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, İspanya'da geçirdiği bu sezonda adeta küllerinden doğdu. Mallorca forması altında çıktığı 37 resmi maçta tam 23 gol atan ve 1 de asist yapan 32 yaşındaki deneyimli forvet, gol krallığı yarışında dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'nin hemen arkasında yer alarak La Liga'nın en çok gol atan ikinci ismi olmayı başardı.