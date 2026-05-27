Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi - Son Dakika
Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi

27.05.2026 21:28
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde heyecan giderek tırmanıyor. 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kritik seçim için çalışmalarına hız veren başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinden, taraftarları heyecanlandıracak büyük bir transfer hamlesi geldi.

VEDAT MURIQI İLE ANLAŞMA TAMAM

HT Spor'un haberine göre; Aziz Yıldırım, La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen eski golcüleri Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardı. Yapılan planlamaya göre, Aziz Yıldırım’ın genel kurulda yeniden başkan seçilmesi halinde Kosovalı santrfor kendisini resmen sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

İSPANYA'DA GOL OLUP YAĞDI

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, İspanya'da geçirdiği bu sezonda adeta küllerinden doğdu. Mallorca forması altında çıktığı 37 resmi maçta tam 23 gol atan ve 1 de asist yapan 32 yaşındaki deneyimli forvet, gol krallığı yarışında dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'nin hemen arkasında yer alarak La Liga'nın en çok gol atan ikinci ismi olmayı başardı.

  • necati çolak necati çolak:
    Hayaller Sorloth gercekler Murigic sizin vizyonunuzun içine ssssııı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:50
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın
Trabzonspor’a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası
