Amasya\'da Korkunç Kaza: Dede ve Torun Hayatını Kaybetti

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada dede ve torunu hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobillerden biri alev alırken, içindekiler son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salih Çoban (76) yönetimindeki 60 YA 491 plakalı otomobil ile İ.Ç'nin kullandığı 34 MLY 683 plakalı otomobil, Amasya-Tokat karayolu üzerindeki Yeşilöz köyü girişindeki kavşakta çarpıştı. Feci kazada dede Salih Çoban ile yanındaki torunu Damla Çoban (17) hayatını kaybetti. Kazada alev alan 34 MLY 683 plakalı otomobildeki 4 kişi ise çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılarak yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan S.Ş. ve G.Ş. Turhal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Alev topuna dönen otomobilden son anda çıkartıldılar

Çıkan yangında alev topuna dönerek kullanılamaz hale gelen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Kurban Bayramı'nda hayatlarını kaybeden dede ve torunun cenazeleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA