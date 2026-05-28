Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp

28.05.2026 19:52
Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken Kelkit Çayı'na düşen 4 akrabadan 2'si kurtarıldı, 2 kişi kayboldu.

KELKİT ÇAYI'NA DÜŞTÜLER

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba olan 4 arkadaş, dengesini kaybederek suya düştü.

İlker Parlak

Çaya düşenlerden Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Oğuz Kale

2 KİŞİ KAYBOLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı. Kayıp olan İlker Parlak ile Oğuz Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yapıyor.

Kaynak: AA

