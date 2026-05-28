Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor

28.05.2026 18:21
Barcelona’da belediye otobüsü şoförlüğü yaparken amatör liglerde hocalık yapan Manolo Gonzalez, inanılmaz bir yükselişle Espanyol’un teknik direktörü olmuştu. Genç teknik adam, futbol otoritelerinin küme düşer gözüyle baktığı Espanyol'u kümede tutarak büyük bir başarıya imza attı.

Barcelona sokaklarında belediye otobüsü kaptanlığı yaparken, akşamları amatör liglerde taktik tahtasının başına geçen Manolo Gonzalez, futbol tarihinin en epik başarı hikayelerinden birine imza attı. 

OTOBÜS DİREKSİYONUNDAN YEŞİL SAHALARA

Yıllarca Barcelona sokaklarında direksiyon sallayan Gonzalez, kendi hayallerinin peşinden gitmeyi de ihmal etmedi. Amatör liglerin çamurlu sahalarında, kısıtlı imkanlarla gösterdiği başarılar onu adım adım Espanyol’un radarına soktu. 2024 yılında Katalan ekibinin dümene geçmesi istendiğinde, futbol dünyası bu karara şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak Gonzalez, direksiyon hakimiyetinin sadece otobüslerde değil, yeşil sahalarda da ne denli güçlü olduğunu herkese kanıtladı.

''KÜME DÜŞER'' DENEN TAKIMLA 11. OLDU

Sezon başında spor yorumcuları ve futbol otoriteleri, Espanyol’un kadro yapısı ve fikstürü nedeniyle küme düşmesine kesin gözüyle bakıyordu. Üzerindeki devasa baskıya kulaklarını tıkayan genç teknik adam, sezon içerisindeki başarısıyla tüm dünyada dikkat çekti. Ligin büyük bölümünü ilk 10 sıra içerisinde geçiren Espanyol, bir dönem düşüş yaşasa da son haftalarda aldığı kritik puanlarla istediği konumda yer aldı. Espanyol’u güvenli bölgede tutmayı başaran Gonzalez, takımının 11. sırada olmasında büyük rol oynadı. Espanyol, Avrupa kupalarına katılma şansını da 5 puanla kaçırdı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 18:46:36. #7.13#
