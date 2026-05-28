Çin'de Minibüs Kazası: 13 Ölü

Çin'in iç kesimlerindeki Hınan eyaletinde yolcu taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Nanyang şehrinde yolcu taşıyan minibüs, kara yolunda seyreden kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste seyahat eden 16 yolcudan 13'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Dokuz koltuklu minibüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazaya ilişkin soruşturmayı yürütmek ve çalışmaları koordine etmek üzere bir ekibi bölgeye gönderdi.