İşte Güllü\'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinde kilo aldığı görüldü.
Annesinin evinin penceresinden düşerek şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla Aralık 2025'te tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki ilk fotoğrafı basına yansıdı. Fotoğrafta, Gülter’in cezaevi sürecinde belirgin şekilde kilo aldığı görüldü.
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan ise özaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
