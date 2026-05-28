Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

28.05.2026 19:18
Edirne'de Kurban Bayramı'nın ikinci günü öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de 15 dakika yağan yağmur sele neden oldu.ç

Edirne’de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, su dolu yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Fındık büyüklüğünde dolu yağarken, şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise camilere, duraklara ve iş yerlerinin saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Özellikle düşük kotlu bölgelerde etkili olan yağışın bazı tarım arazilerinde de olumsuzluğa yol açtığı öğrenildi.

Özellikle Güngören Mazlum Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yerini su basarken, esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

BODRUM'DA YAĞMUR, SELE NEDEN OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesi de bayramda kabusu yaşadı. 15 dakika yağan yağmur seli de beraberinde getirdi. Araçlar suya gömüldü.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ve çevre köylerde aniden başlayan sağanak bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara, balkon ve tente altlarına sığınırken, sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için battaniye ve halılarla önlem almaya çalıştı.

ANKARA

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı ilçelerindeki derelerde su taşkınları meydana geldi. Köylerdeki yollar ise sular altında kaldı.

