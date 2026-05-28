Fenerbahçe'den Montella bombası

28.05.2026 19:06
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör gündemine A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı aldı.

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışları doğrultusunda oldukça ses getirecek sürpriz bir ismi gündemine aldı.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZDESİ MONTELLA OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, takımın başına geçirmek istediği teknik adam listesine şu anda A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Vincenzo Montella'yı ekledi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Aziz Yıldırım ve ekibinin, Dünya Kupası organizasyonunun tamamlanmasının ardından İtalyan teknik adamla masaya oturmayı ve bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının ikna edilmesi durumunda, Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında en güçlü seçeneklerden biri haline geleceği belirtildi.

VERECEĞİ YANIT MERAK KONUSU

Daha önce de Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Vincenzo Montella'nın, sarı-lacivertli camianın bu yeni hamlesine nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    uln bırakın bu yabancı hayranlığını 0 0 Yanıtla
  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    Böyle çok var hem milli takım hem de kulüp takımı çalıştıran.... 0 0 Yanıtla
  • Celal Kocatürk Celal Kocatürk:
    tam isabet işte 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
