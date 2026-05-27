Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.