Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

28.05.2026 19:39
Butlan kararının ardından TBMM'deki seçimde CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği, "Tarih belirlenmedi, talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına yanıt verdi. Özer, "Grup başkanlığı seçimini tedbiren yeniledik. Kemal bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Bana bir şey olursa yerime yenisini seçerler." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, milletvekillerine "talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" talimatını göndermesinin ardından, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den net bir yanıt geldi. Mahkemenin mutlak butlan kararı üzerine grup başkanlığı seçimini tedbiren yenilediklerini belirten Özel, görevinden istifa etmeye niyeti olmadığını açıkladı.

ÖZEL: GRUP BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için hukuken grup başkanı olmasının mümkün olmadığını hatırlatan Özgür Özel, Meclis grubunun iradesine vurgu yaptı. Özel, parti içindeki yetki tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Bana bir şey olursa yerime yenisini seçerler" ifadelerini kullanarak genel merkeze rest çekti.

"KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ OLMADIĞI İÇİN GRUP BAŞKANI OLAMAZ"

Özel şunları söyledi: "Grup başkanlığı seçimini tedbiren yeniledik. Kemal bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Genel başkan ile grup başkanı arasında hiyerarşi tartışması olamaz. Bir tanesi partiyi, bir tanesi grubu yönetiyor."

Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği resmi yazıda, TBMM CHP Grup Genel Kurulu toplantısının tarihinin henüz belirlenmediğini ve kendi talimatı olmadan toplantının yapılmayacağını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU: TALİMATIM OLMADAN YAPILMAYACAK

Milletvekillerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.”

ÖZGÜR ÖZEL’E YENİ HAMLE

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, CHP’deki grup yönetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kılıçdaroğlu daha önce de Özgür Özel’in CHP Grup Başkanı seçildiği toplantının geçersiz olduğunu savunarak TBMM Başkanlığı’na başvurmuştu. Başvuruda, Özel’in “Grup Başkanı” unvanını kullanamayacağı iddia edilmişti. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubunu yeniden şekillendirmek istediği yorumları yapılıyor.

"KURULTAYA KADAR GRUP TOPLANTILARINI BEN YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevi biten Özgür Özel, grup toplantılarıyla ilgili açıklamasında, "Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Salı günleri yaptığımız grup toplantılarına da grup başkanı başkanlık eder. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da grup toplantısına çıkmasını beklemiyorum. Zaten kendisinin de böyle isteğinin olacağını düşünmüyorum. Grup toplantılarını elbette ben yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

