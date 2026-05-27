Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir

CHP içerisinde devam eden "mutlak butlan" ve kurultay tartışmalarına, eski Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Çoban Yusuf Evran da katıldı. Sosyal medya hesabından sitem dolu bir video paylaşan Evran, eski genel başkana hitaben yazdığı şiirle parti içi koltuk kavgalarına tepki gösterdi.

"YAŞIN BULMUŞ KEMALİNİ"

Halkın asıl gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğunu vurgulayan Evran'ın şiirindeki, "Millet geçim sen de koltuk/ Düş yakamızdan düş artık/ Yaşın bulmuş kemalini/ Alma mazlumun vebalini" dizeleri kısa sürede dikkat çekti.