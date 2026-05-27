Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir

27.05.2026 23:42
CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına eski Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Çoban Yusuf Evran da katıldı. Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir yazan Evran o anları paylaştı. Evran'ın şiirindeki, "Millet geçim sen de koltuk/Düş yakamızdan düş artık/ Yaşın bulmuş kemalini/ Alma mazlumun vebalini/ Tok anlamaz açın halini" dizeleri dikkat çekti.

CHP içerisinde devam eden "mutlak butlan" ve kurultay tartışmalarına, eski Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Çoban Yusuf Evran da katıldı. Sosyal medya hesabından sitem dolu bir video paylaşan Evran, eski genel başkana hitaben yazdığı şiirle parti içi koltuk kavgalarına tepki gösterdi.

"YAŞIN BULMUŞ KEMALİNİ"

Halkın asıl gündeminin ekonomik sıkıntılar olduğunu vurgulayan Evran'ın şiirindeki, "Millet geçim sen de koltuk/ Düş yakamızdan düş artık/ Yaşın bulmuş kemalini/ Alma mazlumun vebalini" dizeleri kısa sürede dikkat çekti.

