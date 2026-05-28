ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde, sahneye Filistin bayrağıyla çıkan bir öğrenciye diploması verilmedi. Üniversite yönetiminin tören kurallarını gerekçe göstererek engellediği öğrenci, kürsüde kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Diplomasını alabilmek için elindeki Filistin bayrağını görevlilere teslim etmek zorunda kalan öğrenci, ancak bu şartla belgesini alabildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar, sosyal medyada paylaşılarak üniversitelerdeki ifade özgürlüğü ve tören kuralları tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Son Dakika › Filistin › Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?