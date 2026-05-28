Transfer bitmek üzere! Juan, Göztepe'den dünya devine gidiyor

28.05.2026 19:56
Fransız ekibi Lille, Göztepe'nin Brezilyalı futbolcu Juan için İzmir ekibiyle yeniden görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte Göztepe’de yeni sezon planlamaları doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. İzmir temsilcisi, ilk olarak Heliton ile yollarını ayırırken ardından Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesini uzattı. 

JUAN İÇİN YENİDEN MASAYA OTURULDU

Göztepe ara transfer döneminde de görüşmeler gerçekleştirdiği Lille ile Juan transferi için yeniden masaya oturdu. Fransız temsilcisinin, sezonun tamamlanmasının hemen ardından İzmir takımıyla tekrar temas kurduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde Lille’den gelen 18 milyon euroluk teklifi geri çeviren sarı-kırmızılıların, bu kez daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU SÜRÜYOR

Lille cephesinin henüz net bir yanıt vermediği ancak görüşmelerin olumlu sürdüğü belirtilirken, Fransız temsilcisinin teklifini 20 milyon euro seviyelerine çıkarması halinde transferin gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Göztepe formasıyla ligde 32 maça çıkarken, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

