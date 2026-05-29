Konser vermek üzere Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, kendisini görebilmek için saatlerce bekleyen Türk hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Kaldığı otelin girişinde toplanan kalabalığın sevgi gösterilerine ve tezahüratlarına karşılık vermeyen West, hayranlarının yüzüne bile bakmadan hızla oteline giriş yaptı.
O anlara ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine ünlü yıldıza tepki yağdı.
Son Dakika › Magazin › Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)