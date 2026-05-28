Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

Belçika tahtının veliahtı Prenses Elisabeth, İngiltere'deki prestijli Harvard Kennedy School’da eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Kızlarının bu mutlu gününde yanlarında olmak için Cambridge'e giden Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde de törende yerlerini aldı.

KRAL VE KRALİÇEYE ÖZEL İLGİ YOK

Ancak kalabalık törende, kral ve kraliçeye kimse özel bir ilgi göstermedi. Protokol kurallarının işlemediği o anlarda, Belçika hükümdarlarının diğer veliler gibi sadece kızlarının başarısıyla gurur duyan sade birer anne-baba olarak kalması kameralara tebessüm ettiren görüntülerle yansıdı.