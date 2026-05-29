Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

29.05.2026 13:33
ABD-İran hattında barış umudu altının yönünü yukarıya çevirdi. Kapalıçarşı'da gram altın 6.812 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 111 liradan satılırken ons altın 4.518 dolara çıktı. ABD-İran ateşkes görüşmeleri piyasalarda olumlu hava oluştururken uzmanlar yıl sonu gram altın tahminini 10 bin liradan 8 bin 500 liraya revize etti.

ABD- İran hattında barış umudu altının yönünü yukarıya çevirdi. Altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın 6 bin 812 liradan alıcı buluyor.  Çeyrek altın 11 bin 111 liradan, cumhuriyet altını ise 45 bin 426 liradan işlem görüyor. Ons altın da yükselişini sürdürerek 4 bin 518 dolar seviyesine çıktı.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD-İRAN HATTINDA

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında gündeme gelen ateşkes görüşmeleri yakından takip ediliyor. Tarafların 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaşabileceğine yönelik haberler, savaşın sona erebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Uzlaşı ihtimalinin artması enerji piyasalarına da yansıdı. Petrol fiyatlarında görülen geri çekilme, küresel enflasyon baskısının hafiflemesine katkı sağladı.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ENFLASYON KAYGILARINI AZALTTI

Brent petrolün varil fiyatı son günlerde gerileyerek 91 dolar seviyelerine kadar düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde de gerileme yaşandı.

Öte yandan ABD ekonomisine ilişkin açıklanan büyüme verileri beklentilerin altında kaldı. İlk çeyrekte ekonomik büyümenin öngörülen seviyenin altında gerçekleşmesi piyasalarda yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

ALTINDA YIL SONU HEDEFİ 10 BİN LİRADAN 8 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Ekonomist Muhammed Bayram, ABD-İran hattındaki gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Bayram, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tutumunun yumuşamasının piyasalarda olumlu karşılandığını ifade etti.

Kısa vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten Bayram, ateşkesin hızlı şekilde sağlanması halinde gram altının 7 bin 500 lira seviyesine ulaşabileceğini dile getirdi.

Bayram, Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin küresel enflasyonu artırabileceğini ve bunun da merkez bankalarını yeniden faiz artırımlarına yöneltebileceğini söyledi. Bu durumun uzun vadede altın fiyatlarını baskılayabileceğini belirten Bayram, daha önce yıl sonu için öngörülen 10 bin liralık hedefin aşağı yönlü revize edildiğini ifade etti.

Bayram, mevcut şartların devam etmesi halinde gram altının yılı yaklaşık 8 bin 500 lira seviyelerinde tamamlayabileceğini kaydetti.

