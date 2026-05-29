Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

29.05.2026 14:07
Hatay ve Osmaniye'de etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'da derelerin taşmasıyla evler ve yollar su altında kalırken, Osmaniye'de taşkınlar nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, bazı yollar ve istinat duvarları çöktü. Ekipler iki ilde de su tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Hatay'da kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu. Gece saatlerinden itibaren özellikle kentin kıyı kesimlerinde etkisini artıran yağış, Dörtyol ilçesinde sele neden oldu.

Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan Deliçay, aşırı yağış nedeniyle taştı. Taşkınla birlikte dere çevresindeki bazı evleri, cadde ve sokakları su bastı. Bölge halkı, ani su baskınları nedeniyle zor anlar yaşadı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Kuvvetli sağanağın ardından ilçenin bazı noktalarında yollar kısa sürede suyla kaplandı. Su basan caddelerdeki bazı araçlar arızalandı, sel sularına kapılan çok sayıda park halindeki araçta hasar oluştu.

Sahile doğru akan sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Taşan derelerin havzalarında ise yer yer toprak kaymaları meydana geldi.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Dörtyol ilçesinde Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, aşırı yağış nedeniyle derenin debisinin yükselmesi üzerine ulaşıma kapatıldı.

Suyla kaplanmaya başlayan köprü çevresinde ekipler güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, bölgede yaşanabilecek yeni su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAYRAM TATİLİ İÇİN GELENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kurban Bayramı tatili için sahildeki yazlıklarına gelen vatandaşlar da sel nedeniyle güçlük yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, su basan yollar ve taşan dereler nedeniyle günlük yaşamda zor anlarla karşılaştı.

Defne ilçesinde de sağanak ve dolu etkili olurken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ODUN UĞRUNA CANINI HİÇE SAYDI

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan Deli çay aşırı yağışla birlikte taştı. Debisi artan derede suyun taşıdığı odunları almaya çalışan şahıs canını hiçe saydı. Vatandaşın, çevredekilerin uyarılarını hiçe sayarak odunları dereden çıkarması dikkat çekti.

OSMANİYE'DE DE YOLLAR ÇÖKTÜ

Doğu Akdeniz'deki yağışlı hava Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de etkili oldu. Sağanak ve dolu nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Bazı köy yollarında ve evlerin istinat duvarlarında çökmeler yaşandı. Belediye ekipleri bölgelerde su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Belediye ekipleri, su basan cadde, sokak, ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı. Riskli noktalarda güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlardan taşkın tehlikesi bulunan dere yataklarından uzak durmaları istendi.

Hatay'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

