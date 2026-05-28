Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın

Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın
28.05.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe takım otobüsünün 11 yıl önce Trabzon'da uğradığı silahlı saldırının yeniden gündeme gelmesiyle ilgili, "Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen bayramlaşma töreninde Bak'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.

''ONLARA BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Gerçekleşen bayramlaşma programının ardından konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunu hatırlatarak, "Özellikle spor organizasyonları açısından verimli bir yıl oldu. Milli takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası'na gidecek. Ben buradan mesaj vermek istiyorum. Şu anda milli takımımız, Riva'da kampta. Onlara başarılar diliyoruz. Bizim Çocuklar'a 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Kamptalar, çalışıyorlar. 1 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'nda Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı var. Ardından Amerika'ya gidiyorlar ve orada da Venezuela ile hazırlık maçı oynayacaklar. Ardından ilk maçımız Kanada ile Vancouver'da. Onlara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın

''ÜLKEMİZDE HİÇBİR ŞEY KAPALI KALMASIN''

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yeniden gündeme getirdiği Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla sorulan soruyu yanıtlayan Bak, "Biliyorsunuz süreç takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da gerek üzerine düşen görevi yapacaklar" dedi.

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
21:00
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
20:41
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 22:12:30. #7.13#
SON DAKİKA: Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.