Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen bayramlaşma töreninde Bak'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.

''ONLARA BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Gerçekleşen bayramlaşma programının ardından konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunu hatırlatarak, "Özellikle spor organizasyonları açısından verimli bir yıl oldu. Milli takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası'na gidecek. Ben buradan mesaj vermek istiyorum. Şu anda milli takımımız, Riva'da kampta. Onlara başarılar diliyoruz. Bizim Çocuklar'a 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Kamptalar, çalışıyorlar. 1 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'nda Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı var. Ardından Amerika'ya gidiyorlar ve orada da Venezuela ile hazırlık maçı oynayacaklar. Ardından ilk maçımız Kanada ile Vancouver'da. Onlara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

''ÜLKEMİZDE HİÇBİR ŞEY KAPALI KALMASIN''

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yeniden gündeme getirdiği Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla sorulan soruyu yanıtlayan Bak, "Biliyorsunuz süreç takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da gerek üzerine düşen görevi yapacaklar" dedi.